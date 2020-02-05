Эрдоган пообещал Путину жесткий ответ за нападения в Сирии

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Эрдоган подчеркнул, что нападение армии Асада нанесло урон усилиям, направленным на достижение мира в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил инцидент с обстрелом турецких военных в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию президента Турции.

Во время беседы Эрдоган подчеркнул, что нападение со стороны сил сирийского режима Башара Асада нанесло урон совместным усилиям, направленным на достижение мира в Сирии.

Он заявил, что законное право Турции на самооборону в случае подобных атак будет использоваться в самой жесткой форме.

Кроме того, Эрдоган и Путин обсудили сферы интересов в Ливии.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Турции заявили, что в результате обстрела сирийскими правительственными силами в районе провинции Идлиб погибли как минимум четверо турецких военных, еще пять получили ранения.

Как отметил президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ Турция сделала удары по 40 сирийских объектах, в результате были ликвидированы 35 сирийцев.

Как известно, в ноябре 2019 года Турция возобновила военную операцию в Сирии. Военная кампания "Источник мира" должна была продолжаться до полного устранения террористической угрозы на севере Сирии. Эрдоган рассчитывал, что США и Россия выполнит свои договоренности с Анкарой по зачистке террористов в этих регионах.