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Ердоган пообіцяв Путіну жорстку відповідь за напади в Сирії

Новини » В світі     05.02.2020 - 01:14
Ердоган пообіцяв Путіну жорстку відповідь за напади в Сирії
Ілюстративне фото (kremlin.ru)

Ердоган підкреслив, що напад армії Асада завдав шкоди зусиллям, спрямованим на досягнення миру в Сирії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним обговорив інцидент з обстрілом турецьких військових в сирійській провінції Ідліб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію президента Туреччини.

Під час бесіди Ердоган підкреслив, що напад з боку сил сирійського режиму Башара Асада завдав шкоди спільним зусиллям, спрямованим на досягнення миру в Сирії.

Він заявив, що законне право Туреччини на самооборону у випадку подібних атак буде використовуватися в найжорсткішій формі.

Крім того, Ердоган і Путін обговорили сфери інтересів в Лівії.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони Туреччини заявили, що в результаті обстрілу сирійськими урядовими силами в районі провінції Ідліб загинули як мінімум четверо турецьких військових, ще п'ять отримали поранення.

Як зазначив президент Туреччини Реджеп Ердоган у відповідь Туреччина здійснила удари по 40 сирійських об'єктах, в результаті були ліквідовані 35 сирійців.

Як відомо, у листопаді 2019 року Туреччина відновила військову операцію в Сирії. Військова кампанія "Джерело миру" повинна була тривати до повного усунення терористичної загрози на півночі Сирії. Ердоган розраховував, що США і Росія виконає свої домовленості з Анкарою щодо зачистки терористів в цих регіонах.

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Новини України Володимир ПутінТурцияРеджеп Тайіп ЕрдоганВійна в СиріїСирія
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