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Ердоган показав новий турецький танк та анонсував серійне виробництво

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Туреччина, Неділя 23 квітня 2023 21:21
Ердоган показав новий турецький танк та анонсував серійне виробництво Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (twitter.com RTErdogan)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 23 квітня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган показав новий турецький танк "Altay" та анонсував його серійне виробництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Сьогодні турецький президент взяв участь у Програмі поставки нового турецького танка "Altay" в TAF для випробувань.

"Ми успішно виготовили велику кількість транспортних засобів, від тактичних колісних броньованих машин до протимінних машин. Ми також проводимо модернізацію систем озброєння в наших автомобілях, електронних систем, зенітних. Ми також виробляємо танкові боєприпаси, обладнання та обладнання... Ми прагнемо увінчати наш прорив в оборонній промисловості новим танком "Altay", - сказав він.

За словами Ердогана новий танк "Altay" має зовсім інші та кращі можливості, ніж прототип, який вперше був представлений 10 років тому.

"Як тільки наша армія завершить випробування, ми почнемо масове виробництво наших танків", - заявив глава Туреччини.

Нагадаємо, ми повідомляли, що перший вертолітний двигун турецького виробництва успішно пройшов випробовування.

Нагадаємо, Ердоган опублікував фото із новою розробкою турецької компанії, безпілотний винищувач до якого доклалися українці.

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