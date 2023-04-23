Ердоган показав новий турецький танк та анонсував серійне виробництво

Сьогодні, 23 квітня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган показав новий турецький танк "Altay" та анонсував його серійне виробництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

Сьогодні турецький президент взяв участь у Програмі поставки нового турецького танка "Altay" в TAF для випробувань.

"Ми успішно виготовили велику кількість транспортних засобів, від тактичних колісних броньованих машин до протимінних машин. Ми також проводимо модернізацію систем озброєння в наших автомобілях, електронних систем, зенітних. Ми також виробляємо танкові боєприпаси, обладнання та обладнання... Ми прагнемо увінчати наш прорив в оборонній промисловості новим танком "Altay", - сказав він.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Yeni Altay Tankının Testler için TSK’ya Teslimi Programı’na katıldı. pic.twitter.com/61sbht1Mmy — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 23, 2023

За словами Ердогана новий танк "Altay" має зовсім інші та кращі можливості, ніж прототип, який вперше був представлений 10 років тому.

"Як тільки наша армія завершить випробування, ми почнемо масове виробництво наших танків", - заявив глава Туреччини.

Нагадаємо, ми повідомляли, що перший вертолітний двигун турецького виробництва успішно пройшов випробовування.

Нагадаємо, Ердоган опублікував фото із новою розробкою турецької компанії, безпілотний винищувач до якого доклалися українці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.