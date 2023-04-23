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Эрдоган показал новый турецкий танк и анонсировал серийное производство

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Турция, Воскресенье 23 апреля 2023 21:21
Эрдоган показал новый турецкий танк и анонсировал серийное производство Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (twitter.com RTErdogan)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 23 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган показал новый турецкий танк Altay и анонсировал его серийное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Сегодня турецкий президент принял участие в Программе поставки нового турецкого танка "Altay" в Вооруженные силы Турции (TAF) для испытаний.

"Мы успешно изготовили большое количество транспортных средств, от тактических колесных бронированных машин до противоминных машин. Мы также проводим модернизацию систем вооружения в наших автомобилях, электронных систем, зенитных. Мы также производим танковые боеприпасы, оборудование и оборудование... Мы стремимся увенчать наш прорыв в оборонной промышленности новым танком Altay", - сказал он.

По словам Эрдогана, новый танк Altay имеет совсем другие и лучшие возможности, чем прототип, который впервые был представлен 10 лет назад.

"Как только наша армия завершит испытания, мы начнем массовое производство наших танков", - заявил глава Турции.

Напомним, мы сообщали, что первый вертолетный двигатель турецкого производства успешно прошел испытание.

Кроме того, Эрдоган опубликовал фото с новой разработкой турецкой компании - беспилотным истребителем, к которому приложились украинцы.

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Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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