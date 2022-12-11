Серед тем - Україна. Ердоган і Путін зідзвонилися: всі деталі

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони обговорили двосторонні відносини, а також Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецький канал TRT Haber.

"Відбулася телефонна розмова Ердогана з російським колегою Путіним. Обговорювалися регіональні питання, зокрема енергетика, турецько-російські відносини, зерновий коридор і боротьба з тероризмом", - йдеться в повідомленні.

Так, за даними турецьких ЗМІ, сторони обговорили реалізацію зернової угоди, завдяки, якій здійснюється експорт українського продовольства, який блокувався через Росію.

Турецький президент висловив ініціативу, що в рамках "зернового коридору" можна почати працювати й над експортом різних продуктів харчування, а поступово й інших товарів.

Крім того, Ердоган у розмові з Путіним "висловив щирі побажання якнайшвидшого припинення війни між Росією та Україною".

Нагадаємо, що нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вже розповідав про свій намір зателефонувати главі Кремля Володимиру Путіну та поговорити із президентом України Володимиром Зеленським.

Додамо, що 18 листопада Ердоган вже провів розмову з Путіним, а після цього зателефонував Зеленському.

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