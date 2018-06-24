Эрдоган побеждает на президентских выборах, - экзит-полл

Эрдоган набрал более 57% голосов избирателей
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь выиграет президентские выборы. Об этом сообщает издание Haberturk со ссылкой на данные экзит-пола.
По предварительным данным, Эрдоган набрал более 57% голосов избирателей.
Его соперник от оппозиции Мухарреа Индже получил 27%. Единственная женщина среди шести кандидатов в президенты, Мерал Акшенер от правоцентристской "Хорошей партии", возглавила третью позицию, набрав лишь 7,58% голосов избирателей.
Напомним, в воскресенье, 24 июня, в Турции проходили президентские и парламентские выборы. За день до выборов президента Турции в субботу, 23 июня, в Стамбуле миллионы людей вышли на митинг в поддержку оппозиционного политика Мухаррема Индже с Республиканской народной партии.