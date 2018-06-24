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Ердоган перемагає на президентських виборах, - екзит-пол

НовиниПолітика    24.06.2018 - 19:29
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (twitter.com)
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (twitter.com)

Ердоган набрав понад 57% голосів виборців

Чинний президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган знову виграє президентські вибори. Про це повідомляє видання Haberturk з посиланням на дані екзит-полу.

За попередніми даними, він набрав понад 57% голосів виборців.

Його суперник від опозиції Мухаррем Інджі отримав 27%. Єдина жінка серед шести кандидатів у президенти, Мерал Акшенер від правоцентристської "Хорошої партії", очолила третю позицію, набравши лише 7,58% голосів виборців.

Відзначимо, за даними агентства Anandolu, на парламентських виборах правляча партія "Справедливість і розвиток" отримує 47,88% голосів, "Республіканська народна партія" - 18,71%, "Партія націоналістичного руху" - 12,38%, прокурдська "Демократична партія народів" - 8,75%.

Зазначимо, що згідно з конституційною реформою новий президент буде очолювати кабінет міністрів країни. Крім того, у нього будуть нові повноваження в судовій сфері та сфері виконавчої влади.

Нагадаємо, в неділю, 24 червня, в Туреччині проходили президентські і парламентські вибори. За день до виборів президента Туреччини в суботу, 23 червня, в Стамбулі мільйони людей вийшли на мітинг на підтримку опозиційного політика Мухаррему Інджі з Республіканської народної партії.

 

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Теги публікації: Турция, Реджеп Тайіп Ердоган  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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