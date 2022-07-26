UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эрдоган планирует встретиться с Путиным в Сочи: когда состоится визит

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сочи (Россия) с однодневным визитом 5 августа. Там он планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT.

Ожидается, что Эрдоган и Путин обсудят войну, развязанную Россией в Украине, и другие события в регионе.

Кроме того, TRT сообщает, что президенты дадут окончательную оценку договору об экспорте украинского зерна.

Добавим, что ранее главы государств встречались 19 июля во время трехстороннего саммита в Тегеране.

Напомним, Эрдоган заявил, что западные политики используют "неправильный подход" к Путину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Реджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин