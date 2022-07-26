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Ердоган планує зустрітися з Путіним у Сочі: коли відбудеться візит

Фото: Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає Сочі (Росія) з одноденним візитом 5 серпня. Там він планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT.

Очікується, що Ердоган і Путін обговорять війну, розв'язану Росією в Україні, та інші події в регіоні.

Крім того, TRT повідомляє, що президенти дадуть остаточну оцінку договору про експорт українського зерна.

Додамо, що раніше глави держав зустрічалися 19 липня під час тристороннього саміту в Тегерані.

Нагадаємо, Ердоган заявив, що західні політики використовують "неправильний підхід" до Путіна.

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Реджеп Тайіп ЕрдоганВолодимир Путін