Ердоган підтримав пропозицію Зеленського про тишу в повітрі і на морі

Відповідну заяву президент Туреччини зробив під час онлайн-зустрічі, організованої ЄС. Він зазначив, що підтримав заклик президента України Володимира Зеленського і лідера Франції Еммануеля Макрона до повітряного та морського перемир'я.

"Ми підтримуємо ідею якнайшвидшого встановлення перемир'я і припинення атак у повітрі та на морі як захід зміцнення довіри між сторонами", - сказав Ердоган.

Варто додати, що, за повідомленнями ЗМІ, Туреччина готова обговорювати можливість відправлення своїх військ для миротворчої місії в Україні.