Эрдоган переизбран лидером правящей партии Турции

Партия справедливости и развития Турции переизбрала Эрдогана своим лидером

На съезде правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана переизбрали на пост лидера. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что решение о переизбрании Эрдогана принято на шестом съезде партии, который состоялся в Анкаре 18 августа. Кандидатуру президента Турции поддержали 1380 делегатов.

Эрдогана переизбрали на пост главы партии уже в шестой раз. На выступлении во вермя съезда президент Турции заявил, что страна не намерена менять свой курс "под влиянием экономических рычагов" извне.

"Анкара не поддастся на давление государств, которые, называя Турцию стратегическим партнером, воспринимают нашу страну в качестве стратегической цели для давления", - заявил Эрдоган.

Напомним, президент Украины Петро Порошенко передал личное послание президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Послание передал глава крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, который посетил съезд правящей парти в Турции.