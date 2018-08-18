Ердоган переобраний лідером правлячої партії Туреччини

Партія справедливості і розвитку Туреччини переобрала Ердогана своїм лідером

На з'їзді правлячої в Туреччині Партії справедливості і розвитку (ПСР) президента країни Реджепа Таїпа Ердогана переобрали на пост лідера. Про це повідомляє агентство Anadolu.

Наголошується, що рішення про переобрання Ердогана ухвалено на шостому з'їзді партії, який відбувся в Анкарі 18 серпня. Кандидатуру президента Туреччини підтримали 1380 делегатів.

Ердогана переобрали на посаду голови партії вже вшосте. На виступі під час з'їзду президент Туреччини заявив, що країна не має наміру змінювати свій курс "під впливом економічних важелів" ззовні.

"Анкара не піддасться на тиск держав, які, називаючи Туреччину стратегічним партнером, сприймають нашу країну в якості стратегічної мети для тиску", - заявив Ердоган.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко передав особисте послання президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану. Послання передав голова кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, який відвідав з'їзд правлячої партії в Туреччині.