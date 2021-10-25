Эрдоган передумал высылать из Турции послов 10 стран: названа причина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что дипломатический кризис разрешен и послы 10 станы не будут объявлены персонами нон грата. Он отметил, что дипломаты заявили о невмешательстве во внутренние дела страны.

"Наша цель - не вызвать кризис, а защитить честь, гордость и достоинство Турции. Сегодня посольства заявили о своих ошибках. Мы считаем, что теперь эти послы будут осторожнее в своих высказываниях", - цитирует издание заявление Эрдогана по итогам заседания правительства.

Турецкий лидер отметил, что послы некоторых стран попытались взять на прицел суверенитет страны и ответить на такое заявление - это обязанность власти. Он также подчеркнул, что судебная система Турции ни от кого не зависит и не подчиняется никаким приказам.

"Я также хотел бы заявить, что любой, кто не уважает независимость нашей страны, не может жить в этой стране, независимо от своего титула", - добавил Эрдоган.