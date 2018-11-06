Эрдоган передал РФ список политзаключенных через близкого к Путину человека, - Джемилев

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (twitter.com)

В "списке на освобождение" указаны арестованные в аннексированом Крыму украинцы

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган передал российской стороне список украинских политзаключенных через человека, который является близким к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По словам Джемилева, в "списке на освобождение" указаны арестованные российскими силовиками в аннексированном Крыму украинцы.

"Мы планировали спросить у Эрдогана, что он сделал по этому поводу. Но он сам, еще до наших вопросов, на совещании по стратегическому сотрудничеству сказал, что передал список. Затем на отдельной встрече с ним я спрашивал: "Вы как, передали по линии МИД"? Он сказал: "Нет, есть близкий к Путину человек... он обычно в течение 24 часов обязательно все, что мы передаем, доставляет Путину", - сообщил Джемилев.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Эрдоган передал российской стороне список украинских политзаключенных.

Добавим, также сообщалось, что посольство Соединенных Штатов Америки в Украине требует от России немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных Кремля.