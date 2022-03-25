Эрдоган о передаче С-400 Украине: это наша собственность

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал предложение Соединенных Штатов о том, чтобы Турция передала Украине зенитные ракетные системы большой и средней дальности С-400, купленные у России. По его словам, системы это собственность Анкары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haberturk .

Напомним, ранее в Турции назвали "достаточно нереалистичной" идею передачи комплексов С-400 Украине.

В конце прошлого года президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планах закупить у России вторую партию ЗРК С-400 несмотря на угрозу санкций со стороны США.

После чего США обсуждали с Турцией возможность передачи Украине российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф". Неофициальные переговоры прошли в прошлом месяце.

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