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Ердоган про передачу С-400 Україні: це наша власність

Фото: Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прокоментував пропозицію Сполучених Штатів про те, щоб Туреччина передала Україні зенітні ракетні системи великої і середньої дальності С-400, куплені у Росії. За його словами, системи це власність Анкари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haberturk.

"Со

Нагадаємо, раніше у Туреччині назвали" досить нереалістичною " ідею передачі комплексів С - 400 Україні.

Наприкінці минулого року президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив про плани закупити у Росії другу партію ЗРК С-400 незважаючи на загрозу санкцій з боку США.

Після чого США обговорювали з Туреччиною можливість передачі Україні російських зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) С-400 "Тріумф". Неофіційні переговори пройшли минулого місяця.

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Реджеп Тайіп ЕрдоганВійна Росії проти України