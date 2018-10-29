Эрдоган открыл самый крупный аэропорт в Турции

Фото: новые аэропорт (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

На первом этапе аэропорт будет ежегодно обслуживать до 90 млн пассажиров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня, 29 октября, открыл новый аэропорт в Стамбуле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "Анадолу".

Сообщается, что тендер на строительство аэропорта выиграл консорциум компаний Limak-Kolin-Cengiz-MaPa-Kalyon с предложением на сумму 26,14 млрд евро. На реализацию первого этапа строительства было выделено шесть млрдевро.

Указано, что общая площадь территории аэропорта составит 76,5 млн квадратных метров. Другие этапы аэропорта будут введены в строй до 2023 года, что зависит от роста пассажиропотока.

Как отмечается, на первом этапе аэропорт будет ежегодно обслуживать до 90 млн пассажиров. В нем будут заняты около 200 тыс. специалистов.Турецкое агентство сообщает, что всего новый воздушный хаб будет иметь шесть взлетно-посадочных полос, стоянку на 500 воздушных судов, открытую и закрытую парковки на 70 тыс. автомобилей. После того, как будут открыты все этапы аэропорт сможет ежегодно обслуживать 200 млн пассажиров и станет крупнейшим в мире.

Фото (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле на участке железной дороги между аэропортом Тель-Авива и Иерусалимом открыли скоростное железнодорожное сообщение.