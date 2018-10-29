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Ердоган відкрив найбільший аеропорт в Туреччині

Новини » Туризм    29.10.2018 - 20:13
Фото: нові аеропорт (facebook.com/RecepTayyipErdogan)
Фото: нові аеропорт (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

На першому етапі аеропорт буде щорічно обслуговувати до 90 млн пасажирів

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган сьогодні, 29 жовтня, відкрив новий аеропорт у Стамбулі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство "Анадолу".

Повідомляється, що тендер на будівництво аеропорту виграв консорціум компаній Limak-Kolin-Cengiz-MaPa-Kalyon з пропозицією на суму 26,14 млрд євро. На реалізацію першого етапу будівництва було виділено шість млрдевро.

Зазначено, що загальна площа території аеропорту складе 76,5 млн квадратних метрів. Інші етапи аеропорту будуть введені в дію до 2023 року, що залежить від зростання пасажиропотоку.

Як зазначається, на першому етапі аеропорт буде щорічно обслуговувати до 90 млн пасажирів. У ньому будуть зайняті близько 200 тис. фахівців.Турецьке агентство повідомляє, що всього новий повітряний хаб буде мати шість злітно-посадкових смуг, стоянку на 500 повітряних суден, відкриту і закриту паркування на 70 тис. автомобілів. Після того, як будуть відкриті всі етапи аеропорт зможе щорічно обслуговувати 200 млн пасажирів і стане найбільшим у світі.

 

Фото (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ізраїлі на ділянці залізниці між аеропортом Тель-Авіва і Єрусалиму відкрили швидкісне залізничне сполучення.

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