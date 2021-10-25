Эрдоган откроет новый международный аэропорт в Нагорном Карабахе

В Физули, что в Нагорном Карабахе, построили первый аэропорт, открытие которого состоится 26 октября. В торжественной церемонии примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.
"Международный аэропорт Физули, первый аэропорт, построенный Азербайджаном на освобожденной от оккупации территории Нагорного Карабаха, будет введен в эксплуатацию 26 октября", - сообщает телеканал.
Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан с однодневным визитом.
Ранее мы писали, что Эрдоган анонсировал планы Турции и Азербайджана отстроить новый Карабах.