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Ердоган відкриє новий міжнародний аеропорт у Нагорному Карабасі

Автор: Анна Полисученко

У Фізулі, що в Нагорному Карабасі, побудували перший аеропорт, відкриття якого відбудеться 26 жовтня. В урочистій церемонії візьме участь президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.

"Міжнародний аеропорт Фізулі, перший аеропорт, побудований Азербайджаном на звільненій від окупації території Нагірного Карабаху, буде введений в експлуатацію 26 жовтня", - повідомляє телеканал.

Реджеп Таїп Ердоган відвідає Азербайджан з одноденним візитом.

Раніше ми писали, що Ердоган анонсував плани Туреччини та Азербайджану відбудувати новий Карабах.

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Нагорный Карабах