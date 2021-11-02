Эрдоган отказался от участия в саммите COP26 по климату: названа причина

Причиной отказа от участия стало то, что Великобритания якобі не выполнила требования Турции по мерам безопасности.

Эрдоган сообщил, что стандарты протокола, к которым стремилась Анкара, всегда выполнялись во время его международных поездок.

"Когда наши требования не были выполнены, мы решили не ехать в Глазго", - сказал Эрдоган.

Высокопоставленный турецкий чиновник сообщил изданию, что британские власти не удовлетворили просьбу Турции о безопасности.

"Президент принял такое решение, потому что наши требования относительно количества автомобилей для обеспечения безопасности и некоторые другие требования, связанные с безопасностью, не были полностью выполнены", - сказал он.