Ердоган офіційно став кандидатом на пост президента Туреччини

"Єдиний кандидат від "Республіканського альянсу" Реджеп Тайіп Ердоган офіційно висунутий кандидатом у президенти на виборах 14 травня, відповідна заява була подана до Вищої виборчої ради (ВІС, YSK) з боку представників правлячої партії справедливості та розвитку та партії націоналістичного руху (MHP)", - йдеться в повідомленні.

В турецьких ЗМІ уточнюється, що заява про висунення Ердогана була подана керівником відділу з питань виборів правлячої партії Алі Іхсаном Явузом та очільником відділу з питань виборів у партії MHP Феті Йилдизом.

Очікується, що 31 березня буде опублікований остаточний список кандидатів у президенти та розпочнеться передвиборча кампанія.

Нагадаємо, що президентські та парламентські вибори у Туреччині заплановані на 14 травня, опонентом чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана є лідер найбільшої в союзі (Національному альянсі) Республіканської народної партії Туреччини 74-річний Кемаль Киличдароглу.

Додамо, цьогорічні вибори президента й парламенту Туреччини мали відбутися в червні, але чинна влада перенесла їх на травень, схиляючись на те, що червень нібито збігатиметься з літніми і релігійними святами.

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