Эрдоган объявил пострадавшие от наводнения провинции в Турции зонами бедствия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 августа прибыл в пострадавшие от наводнения районы страны. Турецкий лидер объявил затопленные районы зонами бедствия три провинции - Кастамон, Синоп и Бартин, и пообещал населению поддержку от правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Sabah .

"Мы показали друзьям и врагам, что никто в Турции не остается бездомным во всех происшествиях, которые мы пережили, от землетрясений до наводнений и пожаров", - заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что государство готово осилить любой вызов. "Вне всяких сомнений, последствия стихийных бедствий будут устранены в кратчайшие сроки", - добавил турецкий лидер.