ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ердоган оголосив постраждалі від повені провінції в Туреччині зонами лиха

Новость на русском →
Анкара, П'ятниця 13 серпня 2021 14:46
Ердоган оголосив постраждалі від повені провінції в Туреччині зонами лиха Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 13 серпня прибув в постраждалі від повені райони країни. Турецький лідер оголосив затоплені райони зонами лиха три провінції - Кастамон, Синоп і Бартін, і пообіцяв населенню підтримку від уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Sabah.

"Ми показали друзям і ворогам, що ніхто в Туреччині не залишається бездомним у всіх пригодах, які ми пережили, від землетрусів до повеней і пожеж", - заявив Ердоган.

Він підкреслив, що держава готова подужати будь-який виклик. "Поза всякими сумнівами, наслідки стихійних лих будуть усунені в найкоротші терміни", - додав турецький лідер.

Нагадаємо, на три провінції Туреччини обрушилися проливні дощі, що викликали повені, сходи селів і зсуви.

Відзначити, кількість загиблих в результаті стихійного лиха досягла 27 осіб, 25 з них у провінції Кастамону, решта - у Синопі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Анкара Реджеп Тайіп Ердоган
NEWS
В Україну повертається спека: прогноз погоди на вихідні
В Україну повертається спека: прогноз погоди на вихідні
DAILY
Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень