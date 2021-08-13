Ердоган оголосив постраждалі від повені провінції в Туреччині зонами лиха

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 13 серпня прибув в постраждалі від повені райони країни. Турецький лідер оголосив затоплені райони зонами лиха три провінції - Кастамон, Синоп і Бартін, і пообіцяв населенню підтримку від уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Sabah .

"Ми показали друзям і ворогам, що ніхто в Туреччині не залишається бездомним у всіх пригодах, які ми пережили, від землетрусів до повеней і пожеж", - заявив Ердоган.

Він підкреслив, що держава готова подужати будь-який виклик. "Поза всякими сумнівами, наслідки стихійних лих будуть усунені в найкоротші терміни", - додав турецький лідер.