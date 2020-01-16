Ердоган оголосив про початок відправки турецьких військ в Лівії

Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (Milos Bicanski/Getty Images)

Туреччина має намір використовувати всі інструменти, включаючи дипломатичні, для стабілізації ситуації

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що країна приступила до відправку своїх військових до Лівії, щоб підтримати міжнародно визнаний уряд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

При цьому турецький лідер зазначив, що Туреччина має намір використовувати всі інструменти, включаючи дипломатичні, для стабілізації ситуації на своїй південній межі.

Нагадаємо, 2 січня парламент Туреччини схвалив законопроект, внесений президентом Реджепом Ердоганом, яким дозволяється розміщення турецьких військових у Лівії. У позачерговому голосуванні взяли участь 509 депутатів, з них 325 висловилися на підтримку законопроекту, 184 - проти.

Як відомо, 26 грудня Міжнародно визнаний уряд Лівії офіційно звернулося до Туреччини з проханням про військову підтримку, щоб відбити наступ сил генерала Хафтара на столицю Тріполі. Лівійський уряд попросив у Туреччині "повітряну, наземну та морську" військову підтримку.

Крім того, в листопаді 2019 року парламент Туреччини ратифікував угоду з питань безпеки та військового співробітництва, підписану раніше з міжнародно визнаним урядом Лівії. Угода може відкрити шлях для військової допомоги з боку Анкари, незважаючи на ембарго ООН на постачання зброї до Лівії.