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Эрдоган обвинил Запад в "неправильном подходе" к Путину

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Илона Свиридова

Западные политики используют "неправильный подход" к президенту России Владимиру Путину. И получают такой же ответ от него.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана для TRT.

"Мы смотрим и на Путина, и на (президента Украины, - ред.) Зеленского как на друзей, а не врагов. Более того, подход Запада к господину Путину неправильный… Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Так не подобает политикам. Какое отношение к нему проявишь, то и получишь", - заявил он.

Напомним, ранее британский премьер Борис Джонсон заявил, что если бы Путин был женщиной, то не развязал бы войну против Украины.

А украинский президент Владимир Зеленский сравнил его с питоном, который хотел проглотить соседнюю страну. По его словам, оказалось, что украинцы - далеко не "зайчики".

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Владимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган