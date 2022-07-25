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Ердоган звинуватив Захід у "неправильному підході" до Путіна

Фото: Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Ілона Свиридова

Західні політики використовують "неправильний підхід" до президента Росії Володимира Путіна. І отримують таку ж відповідь від нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана для TRT.

"Ми дивимося і на Путіна, і на (президента України, - ред.) Зеленського як на друзів, а не ворогів. Більше того, підхід Заходу до пана Путіна неправильний... Ви знаєте ставлення західних політиків до Путіна. Так не личить політикам. Яке ставлення до нього проявиш, те й отримаєш", - заявив він.

Нагадаємо, раніше британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що якби Путін був жінкою, то не розв'язав би війну проти України.

А український президент Володимир Зеленський порівняв його з пітоном, який хотів проковтнути сусідню країну. За його словами, виявилося, що українці - далеко не "зайчики".

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Володимир ПутінРеджеп Тайіп Ердоган