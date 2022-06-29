Путин не начал бы войну против Украины, если бы был женщиной, - Джонсон

Путин, будучи женщиной, не начал бы полномасштабной войны против Украины. И насилие в том виде, в каком он это сделал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Бориса Джонсона в интервью ZDF.

"Если бы Путин был женщиной, я просто не думаю, что он начал бы такую войну. Если вам нужен очень хороший пример токсического мужества, у нас есть это в его лице", - заявил Джонсон.

По его словам, чтобы такого не происходило, нужно, чтобы больше женщин занимали руководящие должности.

В Кремле отреагировали

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на заявление британского премьера в интервью "РИА Новости", сказав, что якобы "Фрейд мечтал бы о таком объекте для исследований".

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский высказался о различных заявлениях относительно болезни Путина.

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