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Ердоган обговорив з Путіним ситуацію в Керченській протоці

Новини » Політика    28.11.2018 - 13:29
Ердоган обговорив з Путіним ситуацію в Керченській протоці
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (kremlin.ru)

Раніше Ердоган провів телефонні переговори з Порошенком

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган сьогодні, 28 листопада 2018 року, провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, в ході якої обговорювалася ситуація в районі Керченської протоки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Зазначається, що Ердоган висловив стурбованість Туреччини у зв'язку з ситуацією, що склалася, підкресливши значущість усунення розбіжностей між РФ і Україною дипломатичними шляхами.

Як повідомляється на сайт Кремля, у ході розмови Путіна і Ердогана "відбувся обмін думками з питань стабільності і безпеки в Чорноморському регіоні".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні також відбулася телефонна розмова Ердогана і Порошенка, в ході якої також обговорювалася ситуація в районі Керченської протоки. Також президенти Туреччини та України обговорили введення воєнного стану в Україні.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні, 28 листопада, Порошенко підписав закон про введення воєнного стану в Україні в 10 областях терміном на 30 днів, починаючи з 26 листопада. Закон набирає чинності відразу після опублікування, як очікується, це станеться сьогодні.

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Новини України Володимир ПутінКерченский мостРеджеп Тайіп Ердоган
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