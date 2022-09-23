Ердоган про обмін Медведчука: Путін наполягав на його видачі, він уже виїхав із Туреччини до РФ

Президент Росії Володимир Путін особисто наполягав на видачі свого кума Віктора Медведчука. Його вже відправили з Туреччини до Росії.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

"200 людей - під нашим контролем. На одному (Медведчуку - ред.) особливо наполягав президент Путін. Його ми вже відправили до Росії", - зазначив турецький лідер.

Глава Турецької держави також наголосив, що звільнені в рамках акції з обміну полоненими є "гостями Туреччини".