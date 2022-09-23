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Ердоган про обмін Медведчука: Путін наполягав на його видачі, він уже виїхав із Туреччини до РФ

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Стамбул, П'ятниця 23 вересня 2022 15:57
Ердоган про обмін Медведчука: Путін наполягав на його видачі, він уже виїхав із Туреччини до РФ Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Росії Володимир Путін особисто наполягав на видачі свого кума Віктора Медведчука. Його вже відправили з Туреччини до Росії.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

"200 людей - під нашим контролем. На одному (Медведчуку - ред.) особливо наполягав президент Путін. Його ми вже відправили до Росії", - зазначив турецький лідер.

Глава Турецької держави також наголосив, що звільнені в рамках акції з обміну полоненими є "гостями Туреччини".

Нагадаємо, Україна передала Росії колишнього нардепа та одного з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука. Його обміняли на 200 українських захисників.

Загалом Україні вдалося звільнити 215 військових, включаючи іноземних добровольців та захисників "Азовсталі", зокрема: Дениса "Редіса" Прокопенка, Сергія "Волину" Волинського, Святослава "Калину" Паламара, Олега Хоменка, Євгена Бову.

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Реджеп Тайіп Ердоган Обмін полоненими
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