Эрдоган об обмене Медведчука: Путин настаивал на его выдаче, он уже выехал из Турции в РФ
Президент России Владимир Путин лично настаивал на выдаче своего кума Виктора Медведчука. Его уже отправили из Турции в Россию.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.
"200 человек - под нашим контролем. На одном (Медведчуке - ред.) в особенности настаивал президент Путин. Его мы уже отправили в Россию", - отметил турецкий лидер.
Глава Турецкого государства также подчеркнул, что освобожденные в рамках акции по обмену пленными являются "гостями Турции".
Напомним, Украина передала России бывшего нардепа и одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.
Всего Украине удалось освободить 215 военных, включая иностранных добровольцев и защитников "Азовстали", в частности: Дениса "Редиса" Прокопенко, Сергея "Волыну" Волынского, Святослава "Калину" Паламара, Олега Хоменко, Евгения Бову.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.