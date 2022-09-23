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Эрдоган об обмене Медведчука: Путин настаивал на его выдаче, он уже выехал из Турции в РФ

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Стамбул, Пятница 23 сентября 2022 15:57
Эрдоган об обмене Медведчука: Путин настаивал на его выдаче, он уже выехал из Турции в РФ Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент России Владимир Путин лично настаивал на выдаче своего кума Виктора Медведчука. Его уже отправили из Турции в Россию.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

"200 человек - под нашим контролем. На одном (Медведчуке - ред.) в особенности настаивал президент Путин. Его мы уже отправили в Россию", - отметил турецкий лидер.

Глава Турецкого государства также подчеркнул, что освобожденные в рамках акции по обмену пленными являются "гостями Турции".

Напомним, Украина передала России бывшего нардепа и одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.

Всего Украине удалось освободить 215 военных, включая иностранных добровольцев и защитников "Азовстали", в частности: Дениса "Редиса" Прокопенко, Сергея "Волыну" Волынского, Святослава "Калину" Паламара, Олега Хоменко, Евгения Бову.

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Реджеп Тайип Эрдоган Обмен пленными
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