Ердоган обговорив з Путіним війну в Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та голова Кремля Володимир Путін сьогодні, 7 жовтня, провели телефонну розмову. Вони обговорили війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Ajansı.
"Під час розмови обговорювалися питання, які покращать відносини між Туреччиною та Росією, а також останні події в російсько-українській війні", - йдеться у повідомленні.
Ердоган вкотре заявив, що виступає за переговори між Росією та Україною. Він запропонував "внести свій внесок у мирне вирішення українського питання".
Нагадаємо, що остання розмова Ердогана та Путіна відбулася 29 вересня. Тоді турецький лідер закликав Путіна повернутися до переговорів з Україною.
Більш детально про спроби Туреччини стати посередником у можливих мирних переговорах між Україною та РФ можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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