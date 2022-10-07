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Ердоган обговорив з Путіним війну в Україні

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та голова Кремля Володимир Путін сьогодні, 7 жовтня, провели телефонну розмову. Вони обговорили війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Ajansı.

"Під час розмови обговорювалися питання, які покращать відносини між Туреччиною та Росією, а також останні події в російсько-українській війні", - йдеться у повідомленні.

Ердоган вкотре заявив, що виступає за переговори між Росією та Україною. Він запропонував "внести свій внесок у мирне вирішення українського питання".

Нагадаємо, що остання розмова Ердогана та Путіна відбулася 29 вересня. Тоді турецький лідер закликав Путіна повернутися до переговорів з Україною.

Більш детально про спроби Туреччини стати посередником у можливих мирних переговорах між Україною та РФ можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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