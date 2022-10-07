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Эрдоган обсудил с Путиным войну в Украине

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Кремля Владимир Путин сегодня, 7 октября, провели телефонный разговор. Они обсудили войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Ajansı.

"В ходе разговора обсуждались вопросы, которые улучшат отношения между Турцией и Россией, а также последние события в российско-украинской войне" , - говорится в сообщении.

Эрдоган в очередной раз заявил, что выступает за переговоры между Россией и Украиной. Он предложил "внести свой вклад в мирное решение украинского вопроса".

Напомним, что последний разговор Эрдогана и Путина состоялся 29 сентября. Тогда турецкий лидер призвал Путина вернуться к переговорам с Украиной.

Более детально о попытках Турции стать посредником в возможных мирных переговорах между Украиной и РФ можете узнать в материале РБК-Украина.

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