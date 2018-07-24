Ердоган і Нетаньяху обмінялися взаємними звинуваченнями в расизмі і геноциді

Зокрема, Ердоган не підтримує прийнятий Ізраїлем закон про національну єврейську державу

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що ухвалення закону про національну єврейську державу показує, що Ізраїль є "сіоністською, фашистською та расистською країною в світі. У свою чергу, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у відповідь звинуватив турецького президента в геноциді сирійців і курдів, передає Reuters.

Так, за словами Ердогана, обстріл палестинських територій також показують, що Ізраїль є терористичною державою.

#BREAKING Turkey's president Erdogan calls Israel world's 'most fascist, racist' state pic.twitter.com/mtkWJLH5m8 — AFP news agency (@AFP) July 24, 2018

President Erdogan: Israel is a racist state that never acknowledges any other community. pic.twitter.com/MXPyA1NnsH — RTErdogan Live@RTErdoganLive) July 24, 2018

У свою чергу Нетаньяху звинуватив Ердогана в геноциді сирійців і курдів.

"Ердоган винищує сирійців і курдів і садить у в'язницю тисячі своїх співвітчизників. Критика закону про національний характер держави з боку цього великого демократа - найбільший комплімент, який можна було зробити закону", - заявив він.

Нагадаємо, 9 липня стало відомо, що ізраїльський парламент (Кнесет) прийняв конституційний закон про єврейський характер держави Ізраїль, який, зокрема, закріплює за івритом статус єдиної державної мови.

У свою чергу, верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Євросоюз висловлює стурбованість законом, якй визнає право на самовизначення народу тільки за євреями.

Крім того, в Палестині відреагували на такий закон Ізраїлю і назвали його расистським і таким, що може призвести до режиму апартеїду.