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Эрдоган назвал условие ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Новина українською →
Четверг 30 июня 2022 17:41
Эрдоган назвал условие ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Турция согласится ратифицировать вступление Финляндии и Швеции только в случае, если скандинавские страны выполнят требования к ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите НАТО в Мадриде.

"Это (процесс членства стран, - ред.) - это длительный процесс, мы будем придерживаться выполнения гарантий, заверения и обязательств перед нами. В случае неудачи мы не будем присылать в парламент (предложение ратификации, - ред.)", - заявил Эрдоган.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Турция не будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в Альянс. Стороны договорились подписать соответствующий меморандум. В то же время Турция заявила, что планирует выдвинуть новые требования к скандинавам.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, скандинавские страны подпишут протокол о присоединении к Альянсу уже 5 июля.

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Реджеп Тайип Эрдоган Турция Финляндия Швеция
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