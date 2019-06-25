Эрдоган назвал сроки поставок российских С-400

Президент Турции Реджеп Эрдоган надеется, что его страна начнет получать российские зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-400 в июле этого года. Об этом сообщает издание Anadolu, ссылаясь на выступление турецкого лидера на заседании партии.

Он подчеркнул, что вопрос поставки С-400 напрямую связан с суверенными правами страны, и Анкара от принятого решения закупить у России ЗРС "не отступит", несмотря на угрозы со стороны Вашингтона.

"Я надеюсь, что системы ПВО С-400, которые мы заказали, будут доставлены в следующем месяце", - сказал Эрдоган.

Напомним, Эрдоган заявил 19 июня, что его страна очень скоро получит российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Такое заявление прозвучало вскоре после того, как Эрдоган сказал российскому лидеру Владимиру Путину, что в реализации этого соглашения уже "нет дороги назад".

Так, Штаты неоднократно заявляли, что С-400 несовместимы с системами НАТО и предупреждали о санкциях и других последствиях для Анкары, если эти комплексы ПВО будут поставлены в Турцию.

Как писало РБК-Украина ранее, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о неизменности позиции официальной Анкары по оборонному контракту с Россией.