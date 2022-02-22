ru ua
Вт, 22 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ердоган назвав "неприйнятним" рішення Путіна визнати "ЛДНР"

Новость на русском →
Туреччина, Вівторок 22 лютого 2022 12:31
Ердоган назвав "неприйнятним" рішення Путіна визнати "ЛДНР" Фото: президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган прокоментував рішення Володимира Путіна визнати "ЛДНР". Він заявив, що такі дії Росії "неприйнятні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.

Глава Туреччини заявив, що раніше підтримував суверенітет і територіальну цілісність України. Він закликав сторони дотримуватися міжнародного права.

"Туреччина направила чіткі сигнали щодо триваючої напруженості між Росією і Україною і закликає до здорового глузду і дотримання міжнародного права обом сторонами. Він назвав визнання президентом Володимиром Путіним сепаратистських регіонів України "неприйнятним"", - йдеться в повідомленні.

Ердоган додав, що Туреччина "прагне до деескалації напруженості в регіоні", а також розкритикував Захід за неефективність Мюнхенського саміту з безпеки.

"На мій погляд, Мюнхенська конференція була не чим іншим, як самітом НАТО", - заявив політик.

Нагадаємо, раніше глава Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував Володимиру Зеленському і Володимиру Путіну організувати в Стамбулі тристоронню зустріч щодо Донбасу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що після визнання Росією "ЛДНР" Володимир Зеленський заявив про намір провести телефонні переговори з Ердоганом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Турция Реджеп Тайіп Ердоган
NEWS
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
DAILY
Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі