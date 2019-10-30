ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ердоган назвав дату початку спільного з РФ патрулювання в Сирії

Новини » В світі    30.10.2019 - 13:35
Ердоган назвав дату початку спільного з РФ патрулювання в Сирії
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (з відкритих джерел)

Президент Туреччини заявив, що курдські бойовики все ще не відвели війська

Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що в п'ятницю, 1 листопада, турецькі і російські військові починають спільне патрулювання поблизу "безпечної зони" на північному сході Сирії. Про це повідомляє Reuters.

За словами Ердогана, Анкара і Москва почнуть спільне патрулювання в Сирії в смузі 7 км від кордону. При цьому він зазначив, що курдські бойовики не завершили виведення на відстань не менше 30 км від турецького кордону на північному сході Сирії.

"Туреччина залишає за собою право почати ще одну операцію проти курдів у цьому районі", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, 22 жовтня Туреччина та Російська Федерація підписали меморандум щодо Сирії. Згідно з документом військові РФ і Туреччини будуть проводити спільне патрулювання на півночі Сирії глибиною в 10 км від кордону з Туреччиною.

Також РБК-Україна повідомляло, що на півночі Сирії відбулося масштабне зіткнення між турецькими і сирійськими військовими. В результаті конфлікту загинули шестеро сирійських солдатів. Це стало першим масштабним зіткнення між урядовою армією Сирії та турецькими військовими після того як Туреччина почала вторгнення в північно-східну Сирію три тижні тому.

У Конгресі США закликали ввести санкції проти Туреччини В Росії відреагували на розведення сил у Золотому
Новини України Реджеп Тайіп ЕрдоганТурцияРосійська ФедераціяСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся