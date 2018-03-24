Африн полностью освобожден от террористов, - генштаб Турции

Операция по очистке сирийского района Африн от террористов началась 20 января

Сирийский район Африн полностью освобожден от террористов, ведутся работы по разминированию территорий с целью обеспечения безопасного возвращения мирного населения в свои дома. Об этом говорится в заявлении генштаба Вооруженных сил Турции, передает "Агентство Анадолу".

Сообщается, что саперы проводят работу по выявлению и уничтожению взрывных устройств и мин, заложенных террористами.

Как известно, турецкая операция "Оливковая ветвь" по очистке сирийского района Африн от террористов началась 20 января 2018 года. Режим Башара Асада в июле 2012 года сдал без боя Африн террористам, после этого город превратился в один из активных центров террористической деятельности в регионе.

Напомним, 18 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о взятии его армией города Африн на северо-западе Сирии. Он пообещал, что Анкара сделает все возможное для ликвидации последствий действий террористов на северо-западе Сирии и восстановления инфраструктуры региона.