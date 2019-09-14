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Эрдоган намерен обсудить с Трампом покупку американских ЗРК Patriot

Новости » Политика    14.09.2019 - 05:59
Эрдоган намерен обсудить с Трампом покупку американских ЗРК Patriot
Фото: Реджеп Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

США исключили Турцию из ракетной программы из-за закупки Анкарой систем С-400 у России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить покупку американских ракет Patriot на встрече с президентом Дональдом Трампом в начале следующей недели на сессии Генассамблеи ООН. Об этом Эрдоган заявил в интервью Reuters.

Турецкий президент уверен, что его дружеские отношения с Трампом помогут преодолеть кризис, возникший после покупки Анкарой российских систем ПРО С-400.

Эрдоган уверяет, что обсуждал покупку Patriot во время телефонного разговора с Трампом две недели назад, и пообещал продолжить этот разговор во время встречи.

"Я сказал, что вне зависимости… от покупки С-400, мы можем купить у вас определенное количество ракет Patriot… Но мы должны увидеть условия, которые, как минимум, будут сравнимы с С-400", - утверждает Эрдоган.

Он добавил, что имеет в виду возможность совместного производства и льготные условия кредитования для покупки ракет.

Напомним, в конце августа в Администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа заявили, что предложение Турции о покупке американских зенитных ракетных систем Patriot больше не действительно из-за закупки Анкарой российских систем С-400.

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Новости Украины Дональд ТрампРеджеп Тайип Эрдоган
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