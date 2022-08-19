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Эрдоган намерен обсудить с Путиным безопасность Запорожской АЭС

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует по телефону обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным безопасность Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haber7.com.

"Я намерен обсудить этот вопрос с Путиным. Россия должна внести свой вклад безопасность Запорожской АЭС, этот разговор должен стать важным шагом к миру", - заявил президент Турции.

По словам Эрдогана, МАГАТЭ также должно внимательно следить за ситуацией на станции и брать на себя определенные обязательства.

Напомним, разведка обнародовала информацию, что российские военные готовят возможный теракт на территории Запорожской АЭС. Позже разведка получила дополнительные доказательства возможного теракта на территории Запорожской АЭС 19 августа.

Также мы писали, что вчера во Львове состоялась встреча лидеров Украины, Турции и ООН. Добавим, накануне американское агентство Reuters обвинило Эрдогана в том, что он пытается использовать вопрос переговоров между Украиной и РФ в рамках своей предвыборной кампании.

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Запорожская АЭСРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинМАГАТЭ