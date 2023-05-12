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Ердоган може програти вибори президента Туреччини: пояснення аналітика

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Київ, П'ятниця 12 травня 2023 11:45
Ердоган може програти вибори президента Туреччини: пояснення аналітика Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Марія Кучерявець

Чинний президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, який балотується на черговий термін, може програти вибори. Його головний суперник - лідер турецької опозиції Кемаль Киличдароглу може набрати більше голосів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу".

За даними соціологічної компанії MAK, за чинного президента готові проголосувати 45,4% виборців, за його опонента - 50,9%. Дослідницький центр AREA дає такі цифри: 46,1% за Ердогана та 49,1% за Киличдароглу. За даними Saros Research, 44,48% та 49,96% відповідно.

Як розповіла в коментарі РБК-Україна кандидатка політичних наук, старша аналітикиня Центру досліджень сучасної Туреччини Карлтонського університету Євгенія Габер, вірогідність другого туру висока, тому що ані Ердоган, ані Киличдароглу не мають достатньої підтримки.

"Для перемоги у першому турі необхідна умова - 50% +1 голос. Деякі опитування показують перемогу Киличдароглу, але найбільш збалансовані з них дають фаворитам по 43-45%", - пояснила Габер.

Загалом на перший тур було заявлено чотирьох кандидатів, проте рейтинги голови партії "Батьківщина" Мухаррема Індже та представника Союзу АТА Сінана Огана коливаються в межах 2-6%. Індже грає на полі опозиції та є колишнім однопартійцем "народних республіканців". На думку експерта, далі його голоси швидше за все відійдуть Киличдароглу і забезпечать тому перемогу.

Однак Індже зненацька зняв свою кандидатуру, чим підвищив шанси єдиного кандидата від опозиції ще в першому турі. Заявлена причина - днями він став об'єктом наклепницької онлайн-кампанії з фейковими фото сексуального характеру.

Нагадаємо, що президентські та парламентські вибори у Туреччині заплановані на 14 травня.

Додамо, за даними опитування Konda, Реджеп Тайїп Ердоган ризикує програти президентські вибори вже у першому турі.

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