Эрдоган может проиграть выборы президента Турции: объяснение аналитика

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, баллотирующийся на очередной срок, может проиграть выборы. Его главный соперник - лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу может набрать больше голосов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть".

По данным социологической компании MAK, за действующего президента готовы проголосовать 45,4% избирателей, за его оппонента - 50,9%. Исследовательский центр AREA дает следующие цифры: 46,1% за Эрдогана и 49,1% за Кылычдароглу. По данным Saros Research, 44,48% и 49,96% соответственно.

Как рассказала в комментарии РБК-Украина кандидат политических наук, старшая аналитика Центра исследований современной Турции Карлтонского университета Евгения Габер, вероятность второго тура высока, потому что ни Эрдоган, ни Кылычдароглу не имеют достаточной поддержки.

"Для победы в первом туре необходимо условие - 50%+1 голос. Некоторые опросы показывают победу Кылычдароглу, но наиболее сбалансированные из них дают фаворитам по 43-45%", - пояснила Габер.

Всего на первый тур были заявлены четыре кандидата, но рейтинги главы партии "Родина" Мухаррема Индже и представителя Союза АТА Синана Огана колеблются в пределах 2-6%. Индже играет на поле оппозиции и является бывшим однопартийцем "народных республиканцев". По мнению Габер, дальше его голоса скорее всего отойдут Кылычдароглу и обеспечат тому победу.

Однако Индже неожиданно снял свою кандидатуру, чем повысил шансы единого кандидата от оппозиции еще в первом туре. Заявленная причина - на днях он стал объектом клеветнической онлайн-кампании с фейковыми фото сексуального характера.

Напомним, что президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая.

Добавим, по данным опроса Konda, Реджеп Тайип Эрдоган рискует проиграть президентские выборы уже в первом туре.

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