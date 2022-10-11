Эрдоган намерен обсудить с Путиным шаги по прекращению огня в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Астане намерен обсудить шаги по прекращению огня в Украине.

Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире канала 24TV .

"Президент Эрдоган обсудит с Путиным наши перспективы, шаги, которые мы можем предпринять для достижения прекращения огня (в Украине – ред.)", - сказал Калын.

По его словам, на пути к договоренностям о прекращении огня в Украине есть очень много подводных камней, ловушек и ям, которые обязательно нужно учесть.

Официальный представитель Эрдогана также отметил, что в ходе телефонных переговоров Путин заявлял о готовности к переговорам с украинской стороной при посредничестве Анкары.