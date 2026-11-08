ua en ru
Нд, 08 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Ердоган і Трамп обговорили завершення війни в Україні, Туреччина пообіцяла допомогти

04:57 08.11.2026 Нд
2 хв
aimg Катерина Коваль
Ердоган і Трамп обговорили завершення війни в Україні, Туреччина пообіцяла допомогти Фото: Реджеп Тайїп Ердоган і Дональд Трамп (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Президенти Туреччини та США телефоном обговорили двосторонні відносини, війну Росії проти України і напруженість між Вашингтоном та Тегераном. Анкара пообіцяла й надалі сприяти мирним зусиллям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента Туреччини.

Реджеп Тайїп Ердоган висловив сподівання, що активізація дипломатичних зусиль для завершення війни дасть позитивний результат.

Він запевнив, що Туреччина й далі долучатиметься до цієї роботи. За словами Ердогана, важливо посилити взаємодію і з Україною, і з Росією.

Турецький лідер також наголосив, що протистояння між Іраном і США має завершитися, а суперечки слід розв'язувати дипломатичним шляхом.

Крім того, президенти обговорили співпрацю Туреччини та США. Ердоган висловив переконання, що вона й надалі поглиблюватиметься, і подякував Трампу за підтримку саміту Організації тюркських держав.

Туреччина активно долучається до пошуку виходу з війни. На зустрічі міністрів закордонних справ G20 в Атланті держсекретар США Марко Рубіо розповів, що Анкара разом з Індією запропонувала ідеї щодо безпеки в Чорному морі. За його словами, йдеться насамперед про відновлення руху зернових вантажів, від якого залежить глобальна продовольча і частково енергетична безпека.

Розмова Ердогана з Трампом відбулася напередодні тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі 10-11 листопада. Київ оголосив склад делегації. Головною темою для України, за словами Зеленського, мають стати гарантії безпеки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Реджеп Тайіп Ердоган Дональд Трамп Сполучені Штати Америки Туреччина
Новини
"Відверто ганебно": Зеленський закликав Раду повернути декларування для всіх працівників СБУ
"Відверто ганебно": Зеленський закликав Раду повернути декларування для всіх працівників СБУ
Аналітика
Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так
Марія Волощукредактор РБК-Україна Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так