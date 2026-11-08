Ердоган і Трамп обговорили завершення війни в Україні, Туреччина пообіцяла допомогти
Президенти Туреччини та США телефоном обговорили двосторонні відносини, війну Росії проти України і напруженість між Вашингтоном та Тегераном. Анкара пообіцяла й надалі сприяти мирним зусиллям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента Туреччини.
Реджеп Тайїп Ердоган висловив сподівання, що активізація дипломатичних зусиль для завершення війни дасть позитивний результат.
Він запевнив, що Туреччина й далі долучатиметься до цієї роботи. За словами Ердогана, важливо посилити взаємодію і з Україною, і з Росією.
Турецький лідер також наголосив, що протистояння між Іраном і США має завершитися, а суперечки слід розв'язувати дипломатичним шляхом.
Крім того, президенти обговорили співпрацю Туреччини та США. Ердоган висловив переконання, що вона й надалі поглиблюватиметься, і подякував Трампу за підтримку саміту Організації тюркських держав.
Туреччина активно долучається до пошуку виходу з війни. На зустрічі міністрів закордонних справ G20 в Атланті держсекретар США Марко Рубіо розповів, що Анкара разом з Індією запропонувала ідеї щодо безпеки в Чорному морі. За його словами, йдеться насамперед про відновлення руху зернових вантажів, від якого залежить глобальна продовольча і частково енергетична безпека.
Розмова Ердогана з Трампом відбулася напередодні тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі 10-11 листопада. Київ оголосив склад делегації. Головною темою для України, за словами Зеленського, мають стати гарантії безпеки.