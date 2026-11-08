Ердоган і Трамп обговорили завершення війни в Україні, Туреччина пообіцяла допомогти

Президенти Туреччини та США телефоном обговорили двосторонні відносини, війну Росії проти України і напруженість між Вашингтоном та Тегераном. Анкара пообіцяла й надалі сприяти мирним зусиллям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента Туреччини .

Реджеп Тайїп Ердоган висловив сподівання, що активізація дипломатичних зусиль для завершення війни дасть позитивний результат.

Він запевнив, що Туреччина й далі долучатиметься до цієї роботи. За словами Ердогана, важливо посилити взаємодію і з Україною, і з Росією.

Турецький лідер також наголосив, що протистояння між Іраном і США має завершитися, а суперечки слід розв'язувати дипломатичним шляхом.

Крім того, президенти обговорили співпрацю Туреччини та США. Ердоган висловив переконання, що вона й надалі поглиблюватиметься, і подякував Трампу за підтримку саміту Організації тюркських держав.