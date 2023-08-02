Ердоган і Путін домовилися про візит російського диктатора до Туреччини

Президент Туреччини Тайїп Ердоган провів телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Домовились про візит останнього до Анкари.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hürriyet.
Про що говорили:
"Звертаючи увагу на те, що бездіяльність Чорноморської ініціативи протягом тривалого періоду часу не відповідає нічиїм інтересам і що країни з низьким рівнем доходу, які потребують зерна, зазнають найбільшої шкоди, Президент Ердоган зазначив, що ціни на зерно, які знизилися на 23% протягом періоду реалізації ініціативи, зросли на 15% за останні два тижні", - пише видання.
Видання зазначає, що "зернова угода" буде обговорена на порядку денному зустрічі президента Туреччини й диктатора. Зокрема Ердоган заявив, що "Путін хоче, щоб цей гуманітарний міст продовжував діяти".
В липні поточного року Росія вийшла із "зернової угоди", яка дозволяла безпечно експортувати продовольство з портів Великої Одеси. За словами представника Кремля Дмитра Пєскова: "Москва готова невідкладно повернутися до угоди, але після того, як будуть виконані умови для країни".
Також країна-окупант протягом останніх кількох тижнів посилила обстріли України. Основну масу ударів ворог направив на південні регіони, зокрема порти.
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