Ердоган і Путін домовилися про візит російського диктатора до Туреччини

Про що говорили:

Ердоган та диктатор домовились про візит Путіна до Туреччини;

Ердоган наголосив на важливості уникнення ескалації напруженості у війні проти України, а також підкреслив важливість "зернової угоди", яку він розглядає як "міст миру";

"Звертаючи увагу на те, що бездіяльність Чорноморської ініціативи протягом тривалого періоду часу не відповідає нічиїм інтересам і що країни з низьким рівнем доходу, які потребують зерна, зазнають найбільшої шкоди, Президент Ердоган зазначив, що ціни на зерно, які знизилися на 23% протягом періоду реалізації ініціативи, зросли на 15% за останні два тижні", - пише видання.

президент Туреччини наголосив на тому, що Анкара докладатиме зусиль для продовження "зернової угоди";

Видання зазначає, що "зернова угода" буде обговорена на порядку денному зустрічі президента Туреччини й диктатора. Зокрема Ердоган заявив, що "Путін хоче, щоб цей гуманітарний міст продовжував діяти".

Зернова угода

В липні поточного року Росія вийшла із "зернової угоди", яка дозволяла безпечно експортувати продовольство з портів Великої Одеси. За словами представника Кремля Дмитра Пєскова: "Москва готова невідкладно повернутися до угоди, але після того, як будуть виконані умови для країни".

Також країна-окупант протягом останніх кількох тижнів посилила обстріли України. Основну масу ударів ворог направив на південні регіони, зокрема порти.