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Эрдоган и Путин договорились о визите российского диктатора в Турцию

Фото: Тайип Эрдоган, президент Турции и Владимир Путин, российский диктатор (Коллаж, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Договорились о визите последнего в Анкару.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hürriyet.

О чем говорили: 

  • Эрдоган и диктатор договорились о визите Путина в Турцию; 
  • Эрдоган подчеркнул важность избежания эскалации напряженности в войне против Украины, а также подчеркнул важность "зерновой сделки", которую он рассматривает как "мост мира";

"Обращая внимание на то, что бездействие Черноморской инициативы в течение длительного периода времени не отвечает ничьим интересам и что страны с низким уровнем дохода, нуждающиеся в зерне, испытывают наибольший ущерб, Президент Эрдоган отметил, что цены на зерно, которые снизились на 23% в течение периода реализации инициативы, выросли на 15% за последние две недели", - пишет издание. 

  • президент Турции отметил, что Анкара будет прилагать усилия для продолжения "зерновой сделки"; 

Издание отмечает, что "зерновая сделка" будет обсуждаться на повестке дня встречи президента Турции и диктатора. В частности Эрдоган заявил, что "Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжал действовать". 

Зерновая сделка

В июле текущего года Россия вышла из "зерновой сделки", которая позволяла безопасно экспортировать продовольствие из портов Большой Одессы. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова: "Москва готова безотлагательно вернуться к соглашению, но после того, как будут выполнены условия для страны". 

Также страна-оккупант в течение последних нескольких недель усилила обстрелы Украины. Основную массу ударов враг направил на южные регионы, в частности порты.

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