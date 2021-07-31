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Эрдоган допустил, что лесные пожары в Турции могли возникнуть из-за поджогов

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что лестные пожары на юге страны могли возникнуть в результате поджогов. По его словам, ведется расследование причин произошедшего и виновные будут привлечены к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Эрдогана.

"Если есть те, кто предают нашу страну и нашу нацию до такой степени, что способны поджечь свою родину, то наш долг - поймать их и обеспечить самое суровое наказание", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган пообещал восстановить в течение года пострадавшие от пожаров дома. "Строительство начнется в течение месяца. Мы построим и дадим новые дома нашим гражданам, чьи дома пришли в негодность в результате пожара", - добавил он.

По его словам, для оказания неотложной помощи пострадавшим из бюджета выделено 50 млн лир (около 159 гривен - ред.).

Напомним, ранее Эрдоган объявил районы лесных пожаров зонами бедствия.

Отметим, в результате лесных пожаров в Турции пострадало уже более 180 человек. Турецкие власти назвала эти пожары национальным бедствием.

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пожарРеджеп Тайип Эрдоган