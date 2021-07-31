Эрдоган допустил, что лесные пожары в Турции могли возникнуть из-за поджогов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что лестные пожары на юге страны могли возникнуть в результате поджогов. По его словам, ведется расследование причин произошедшего и виновные будут привлечены к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Эрдогана .

"Если есть те, кто предают нашу страну и нашу нацию до такой степени, что способны поджечь свою родину, то наш долг - поймать их и обеспечить самое суровое наказание", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган пообещал восстановить в течение года пострадавшие от пожаров дома. "Строительство начнется в течение месяца. Мы построим и дадим новые дома нашим гражданам, чьи дома пришли в негодность в результате пожара", - добавил он.

По его словам, для оказания неотложной помощи пострадавшим из бюджета выделено 50 млн лир (около 159 гривен - ред.).