Ердоган дав зрозуміти, що має намір востаннє балотуватися у президенти Туреччини

"Сподіваюся, 2023 року ми розпочнемо будівництво турецького століття з силою, яку ми отримаємо від підтримки нашого народу востаннє від нашого імені. Ми передамо цей священний прапор нашої молоді", - заявив Ердоган.

Він також наголосив, що Туреччині вдалося створити сервісну інфраструктуру, якою заздрять навіть розвинені країни.

"Кожен вибір - це перехрестя. Наша нація зробила нас першими на 15 виборах і використала свою волю, щоб рухатися вперед шляхом до великої і могутньої Туреччини", - сказав Ердоган, маючи на увазі майбутні вибори.

За його словами, у людини, яка стільки років керує країною, можуть бути недоліки та помилки.