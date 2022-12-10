Эрдоган дал понять, что намерен последний раз баллотироваться в президенты Турции

"Надеюсь, в 2023 году мы начнем строительство турецкого века с силой, которую мы получим от поддержки нашего народа в последний раз от нашего имени. Мы передадим этот священный флаг нашей молодежи", - заявил Эрдоган.

Он также подчеркнул, что Турции удалось создать сервисную инфраструктуру, которой завидуют даже развитые страны.

"Каждый выбор — это перекресток. Наша нация сделала нас первыми на 15 выборах и использовала свою волю, чтобы двигаться вперед по пути к великой и могущественной Турции", - сказал Эрдоган, имея в виду предстоящие выборы.

По его словам, у человека, который столько лет руководит страной, могут быть недостатки и ошибки.